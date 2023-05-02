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Карпов Федор Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Карпов
Имя
Федор
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
01 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
4388. КАРПОВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, 23 л., Даниловск. у., Раменск. в., д. Дьяконово. В. Т. Московск. окр. при 48 стр. див. Ст. ст. 95, 180 п. «ж», 205 п. «б», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 1/ІІІ—24. 

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