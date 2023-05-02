Карпов Федор Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карпов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 01 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4388. КАРПОВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, 23 л., Даниловск. у., Раменск. в., д. Дьяконово. В. Т. Московск. окр. при 48 стр. див. Ст. ст. 95, 180 п. «ж», 205 п. «б», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 1/ІІІ—24.
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