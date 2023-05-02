Петухова Ульяна Яковлевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петухова
- Имя
- Ульяна
- Отчество
- Яковлевна
- Дата исполнения приговора
- 30 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 216
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7662. ПЕТУХОВА УЛЬЯНА ЯКОВЛЕВНА, 22 л., Череповецк. у., Мороцк. в., д. Григорьева. Н. С. 1 уч. Вельск у Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 8 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 30 нояб. 923
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