Лазария Давыд Кватов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазария Давыд Кватов

Лазария Давыд Кватов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лазария
Имя
Давыд
Отчество
Кватов
Дата исполнения приговора
08 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 137
Источник
Скан
Оригинальная запись
33015. ЛАЗАРІЯ, ДАВЫДЪ КВАТОВЪ. К. Сухумск. окр., д. Гупи, 31 г.; — Кутаисск. О. С., 134, 135, 149, 150, 152, 285 и 1 ч. 286 У., тюр. 2 м. Исп. 8 Апр. 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.