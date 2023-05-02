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Кушнерев Михаил Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кушнерев
Имя
Михаил
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
26 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 143
Источник
Скан
Оригинальная запись
25806. КУШНЕРЕВ, МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ. Гр. Дорогобужск. у., Озерищенск. в., д. Яковлевой; — Н. С. 1 уч. Дорогобужск. у. Дезерт., лиш. св. 3 г. Исп. 26 марта 920.

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