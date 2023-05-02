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Кашенков Александр Лаврентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кашенков
Имя
Александр
Отчество
Лаврентьевич
Дата исполнения приговора
16 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 98
Источник
Скан
Оригинальная запись
15697. КАШЕНКОВ, АЛЕКСАНДР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, 22 л. Гр. Пензенск. г., Чембарск. у., Аграмаковск. в. и с.; — Н. С. Сокольническ. р. 1 отд. г. Москвы, Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 16 июня 920.

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