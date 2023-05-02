Поярков Михаил Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поярков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 332
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106781. ПОЯРКОВЪ, МИХАИЛЪ ГРИГОРЬЕВЪ. Мщ. г. Ржева, 41 г.; — Г. С. 2 уч. г. Ржева. 14², 16, 169, 1 и 2 п. 170 и 3 п. 175 М., по сов. съ приг. сего Г. С. (по 3 п. 175 М.) и по слож. съ наказ. по приг. Ржевск. У. С. отъ 21 Февр. 909 г. (173 М.— тюр. 2 м.), тюр. 10 м. Исп. 30 Апр., счит. ср. со 9 Мая 909.
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