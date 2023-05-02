Шабатов Виктор Ионов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шабатов
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Ионов
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 456
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141374. ШАБАТОВЪ, ВИКТОРЪ ІОНОВЪ. Сс.-каторж., 22 л., рд. Озургетск. у., въ с. Асмогленѣ; — Тобольск. О. С. 15 Апр. 909, 4 п. 134, 135 и 1 ч. 309 У. и 1 п. § ІІІ 437 У. о сс., один. заключ. 90 дн. и съ содерж. въ отрядѣ испыт. 12 л. Исп. 17 Окт. 909. | 906 г. Одесск. Воен. О. С., 1629 У. и Воин. У. — каторж. раб. безъ срока.
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