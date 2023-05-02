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Корнев Михаил Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корнев
Имя
Михаил
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
6538. КОРНЕВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ, 42 л., Шуйск. у., Дуниловск. в., д. Озерскова, Н. С. Дежур. Камер. Шуйск. у., Ст. 140а, лиш. св. и пор. пр. 3 г., Исп. 5 ноября 923.

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