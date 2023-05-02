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Зобков Дмитрий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зобков
Имя
Дмитрий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
17 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 142
Источник
Скан
Оригинальная запись
4978. ЗОБКОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 38 л., Красноярск. у., Мининск. в., д. В.-Еловой. Н. С. 3 уч. Красноярск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 17 мая 923.

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