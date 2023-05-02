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Адамсон Мария

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Адамсон
Имя
Мария
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 7
Источник
Скан
Оригинальная запись
129321. АДАМСОНЪ, МАРІЯ (внѣбр.). К. Феллинск. у., Тарвастск. в., 23 л.; — Рижск. О. С. 3 Сент. 909, 170¹ М., 134, 135, 149, 152, 977 и 1657 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 3 м. Исп. 20 Окт. 909.

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