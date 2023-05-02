Адамсон Мария
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адамсон
- Имя
- Мария
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129321. АДАМСОНЪ, МАРІЯ (внѣбр.). К. Феллинск. у., Тарвастск. в., 23 л.; — Рижск. О. С. 3 Сент. 909, 170¹ М., 134, 135, 149, 152, 977 и 1657 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 3 м. Исп. 20 Окт. 909.
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