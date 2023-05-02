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Усов Иван Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Усов
Имя
Иван
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 478
Источник
Скан
Оригинальная запись
154877. УСОВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. Каз. пос. Филимоновскаго, ст. Кундравинской, Троицк. у., 31 г., рд. въ пос. Черновскомъ, т. же ст. и у.; — Троицк. О. С. 10 Окт. 909, 134, 135, 149, 152, 1 ч. 294, 1 ч. 296, 1458 и 1520 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 183809, каторж. раб. 4 г. Исп. 2 Нояб. 909. | 903 102683 828 У. | 95 82058 170 М.

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