Ципкин Леонид Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ципкин
- Имя
- Леонид
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 17 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 505
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155577. ЦИПКИНЪ, ЛЕОНИДЪ ИВАновъ. Каз. ст. Услабинской, Екатеринодар. отд., 18 л.; — Самарск. О. С. 13 Мая 909, 2 ч. 139, 152 и 4 п. 1453 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 13 Окт. 909 г. (169 и 170 М., 1 ч. 294 и 1 ч. 296 У. — тюр. 1½ г.), каторж. раб. 6 л. и 8 м. Исп. 17 Нояб. 909. счит. ср. съ 15 Мая 909.
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