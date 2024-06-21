Холодуха Тимофей Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Холодуха
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 436
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140843. ХОЛОДУХА, ТИМОФЕЙ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Псков. у., Пикалихинск. в., д. Подвязья, 44 л.; — З. Н. 3 уч. Псковск. у. 6 Іюня 909, 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 15 Окт. 909. | 908 96597 169 М.
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