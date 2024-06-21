Холодуха Тимофей Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХолодуха Тимофей Григорьев

Холодуха Тимофей Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Холодуха
Имя
Тимофей
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 436
Источник
Скан
Оригинальная запись
140843. ХОЛОДУХА, ТИМОФЕЙ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Псков. у., Пикалихинск. в., д. Подвязья, 44 л.; — З. Н. 3 уч. Псковск. у. 6 Іюня 909, 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 15 Окт. 909. | 908 96597 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close