Шабанов Ефим Кондратьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шабанов
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Кондратьев
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 333
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46748. ШАБАНОВЪ, ЕФИМЪ КОНДратьевъ (Алексѣевъ) (онъ же Шабаевъ). К. изъ сс.-посел. Енисейск. у., Казачинск. в., д. Большой Яланской, 35 л., рд. въ г. СПБ.; — Иркутск. С., П. (въ 10 р.), 134, 135 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 8 Марта 907. | 97 99226 1655 У. | 88 16691 1647 У. | 95 108815 977 и 1647 У. | 87 1 1597 169 М. | 92 122382 1655 У. | 86 29890 169 М. | 90 75399 1647 У. | 85 53629 169 М.
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