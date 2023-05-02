Царегородцев Василий Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Царегородцев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 07 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 441
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140946. ЦАРЕГОРОДЦЕВЪ, ВАСИЛІЙ Николаевъ. К. Яранск. у., Зыковск. в., д. Тулиной, 22 л.; — Иркутск. О. С., 134, 135, 149 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. 20 л. Исп. 7 Авг. 909.
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