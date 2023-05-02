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Шамов Михаил Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шамов
Имя
Михаил
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 367
Источник
Скан
Оригинальная запись
13536. Шамов Михаил Петрович, 20 л., Лукояновск. у., Наруксовск. в., с. Криуши. Нижегородск. Губсуд. Ст. ст. 142, 180 п. "б", лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 18 окт. 926.

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