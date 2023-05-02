Куц Флориан Феликсов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куц
- Имя
- Флориан
- Отчество
- Феликсов
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 273
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87802. КУЦЪ. ФЛОРІАНЪ ФЕЛИКСОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Радин. у., гм. Шостка, д. Туровъ, 25 л.; — М. Съѣзд. 2 окр. Сѣдлецк. г., 2 п. 170 и 172 М. (укрыв.), тюр. 1 г. Исп. 28. счит. ср. съ 7 Іюня 908. | 906 29492 1455 У. | 901 28724 170 М. | 904 42728 170 М. | 900 11741 271 и 1642 У.
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