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Мортинайтис Амелия Осипова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мортинайтис
Имя
Амелия
Отчество
Осипова
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 270
Источник
Скан
Оригинальная запись
136389. МОРТИНАЙТИСЪ, АМЕЛІЯ ОСИПОВА. К. Шавельск. у., Крупевск. в., с. Масси, 17 л.; — М. С. 5 уч. г. Риги 9 Окт. 909, 7 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 9 Окт. 909.

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