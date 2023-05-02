Воронов Степан Фирсов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воронов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Фирсов
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 131059. ВОРОНОВЪ, СТЕПАНЪ ФИРСОВЪ. К. Устюжн. у., Растороповск. в., д. Ельнична, 22 л.; — У. Чл. О. С. по Устюжн. у. 16 Сент. 909, 12, 14 и 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 3 Окт. 909.
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