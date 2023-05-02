Грачев Иван Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грачев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1975. ГРАЧЕВЪ, ИВАНЪ ГРИГОРЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Скопин. у., Черновск. в., д. Озерокъ, 24 л., рд. Сапожков. у., въ с. Кохмѣ; — Елецк. О. С., 149, 152, 977 и 2 п. 1 ч. 1647 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 29 Нояб. 906. | 904 57935 1647 У. | 904 21648 170 М.
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