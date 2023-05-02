Каратаев Петр Пименович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каратаев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Пименович
- Дата исполнения приговора
- 21 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 136
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4485. КАРАТАЕВ, ПЕТР ПИМЕНОВИЧ, 22 л. Гр. Нолинск. у., Тумановск. в., с. Больших Березовок; — Н. С. Николаевск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 6 л. пр. з. Исп. 21 янв. 920.
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