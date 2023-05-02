Карпюк Павел Карпов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карпюк
- Имя
- Павел
- Отчество
- Карпов
- Дата исполнения приговора
- 25 октябрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 253
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21409. КАРПЮКЪ, Павелъ Карповъ. Кр. Бѣльск. у., Кленникск. в., д. Курашевой (хлѣбопаш.), 40 л.; приг. М. С. 2 уч. Бѣльск. окр., Гроднен. г., по 169, 170 и 170¹ ст. У. о нак., въ тюрьму на 9 м. Исп. 25 Окт. 1886 г.
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