Цихоцкая Вероника Андреева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цихоцкая
- Имя
- Вероника
- Отчество
- Андреева
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 317
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 108199. ЦИХОЦКАЯ, ВЕРОНИКА АНДРЕева, 42 л. К. Кутновск. у., гм. Радиве, рд. т. же у., д. Гура; — Варшав. О. С., 7 Іюня 911, 152¹ и 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г., съ зачег. 3 м. предв. заключ. Исп. 28 Іюня 911. | 910 109003 170 М., по сов. съ приг. М. С. г. Гостынина отъ 5 Іюня 910 г. | 6 Іюня 908 г. М. С. г. Гостынина, за кражу, тюр. 6 м. 901 57639 169 М.
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