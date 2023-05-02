Нечаев Иван Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нечаев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49168. НЕЧАЕВЪ, ИВАНЪ АЛЕКСѢЕВЪ. Мщ. г. Бѣжецка, 23 л.; — Тверск. О. С., 172 М. (участ.) и Выс. маниф. 904 г., тюр. 3 м. и 10 дн. Исп. 23 Мая 905.
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