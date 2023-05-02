Хлонь Дмитрий Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хлонь
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 15 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 496
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 58879. ХЛОНЬ, Дмитрій Михайловъ, 18 л. Каз. в. и м. Опошни, Зеньков. у.; — Харьковск. О. С., 3 Дек. 910. 114, 140 и 1647 У., по сов. съ приг. М. С. 1 уч. г. Новороссійска въ Іюлѣ 910 г. (169 и 5 п. 170 М., тюр. 10 м.), тюр. 1 г. Исп. 15 Янв. 911, счит. ср. съ 13 Нояб. 910. 909 155397 169 М. 6 Февр. 907 г. М. С. 2 уч. г. Харькова, за кражу, тюр. 3 м.
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