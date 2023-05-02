Гейзерович Копель Зунделев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гейзерович
- Имя
- Копель
- Отчество
- Зунделев
- Дата исполнения приговора
- 10 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 131266. ГЕЙЗЕРОВИЧЪ, КОПЕЛЬ ЗУНделевъ. Мщ. с. Шилель, Россіенск. у., 23 л., рд. въ м. Таурогенѣ, т. же у.; — Ковенск. О. С., 124, 14 и 3 ч. 1653 У., арест. отд. 1 г. Исп. 10 Авг. 909.
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