Прытков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрытков Иван Иванович

Прытков Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прытков
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
24 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
8020. ПРЫТКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 23 л., Томск. у., Варюхинск. в., д. М.-Ключи, Томск. Губсуд. Ст. ст 86 ч. 2, 140-а, 220, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 24 июля 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close