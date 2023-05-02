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Курилин Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курилин
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 154
Источник
Скан
Оригинальная запись
5425. КУРИЛИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 37 л., Клинск. у., Владыкинск. в., д. Горки. В. Т. Триб. Петроградск. окр. пут. сообщ. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 28 сент. 923.

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