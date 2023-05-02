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Кулешов Павел Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кулешов
Имя
Павел
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
12 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
7523. КУЛЕШОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 19 л., Зарайск. у., Луковицк. в. и с. Рязанск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 12 авг. 923.

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