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Головин Григорий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Головин
Имя
Григорий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
28 июнь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 54
Источник
Скан
Оригинальная запись
64101. Головинъ, Григорій Ивановъ. К. Козельск. у., в. и с. Дешевки, 18 л.; — Стародубск. О. С., 4 П. 134, 135, 140, 152 и 1643 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 85552, тюр. 1 г. Исп. 28 Іюня 907.

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