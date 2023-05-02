Головин Григорий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Головин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 54
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64101. Головинъ, Григорій Ивановъ. К. Козельск. у., в. и с. Дешевки, 18 л.; — Стародубск. О. С., 4 П. 134, 135, 140, 152 и 1643 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 85552, тюр. 1 г. Исп. 28 Іюня 907.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.