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Метлицкая Евдокия Алексеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Метлицкая
Имя
Евдокия
Отчество
Алексеевна
Дата исполнения приговора
08 декабрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
7761. Метлицкая Евдокия Алексеев., 35 л., Кустанайск. окр. (Каз. АССР), с. Воробьевского. Челябинск. Окр. С. Ст. ст. 17, 136, л. с. 2 г. 8 дек. 927.

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