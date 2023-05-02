Чагаев Степан Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чагаев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 383
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13125. ЧАГАЕВ СТЕПАН ПАВЛОВИЧ, 30 л., Халтуринск. у., Шараповск. в., д. Серегово. Вятск. Губсуд. Ст. 180 п. «б», пор. пр. 3 г. П. в. в. с. 17/Ѵ—24.
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