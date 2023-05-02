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Калинин Сергей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Калинин
Имя
Сергей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
12 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 121
Источник
Скан
Оригинальная запись
4186. КАЛИНИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 29 л., Рязанск. г., Спасск. у., Сангск. в., с. Юшты. Ря занск. Губсуд. Ст. 116, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. П. В. З. С. 12/ѴІІІ—24.

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