Володина Анна Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолодина Анна Акимова

Володина Анна Акимова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Володина
Имя
Анна
Отчество
Акимова
Дата исполнения приговора
10 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 69
Источник
Скан
Оригинальная запись
130979. володина, анна Акимова. К. Болхов. у., Паюсовск. в., д. Рыковой, 16 л.; — Г. С. 3 уч. г. Орла 21 Іюля 909, 11 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 10 Авг. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close