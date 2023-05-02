Володина Анна Акимова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Володина
- Имя
- Анна
- Отчество
- Акимова
- Дата исполнения приговора
- 10 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130979. володина, анна Акимова. К. Болхов. у., Паюсовск. в., д. Рыковой, 16 л.; — Г. С. 3 уч. г. Орла 21 Іюля 909, 11 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 10 Авг. 909.
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