Кнуру Семен Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кнуру
- Имя
- Семен
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 172
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6044. КНУРУ СЕМЕН АНДРЕЕВИЧ, 31 г., б. Петроградск. у., Рябовск. в., д. Кясилева, В. Т. 1 стр. корп. б. Петроградск. окр., Ст. ст. 98 и 205в, лиш. св. 3 г., Исп. 2 окт. 923.
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