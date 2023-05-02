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Кнуру Семен Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кнуру
Имя
Семен
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 172
Источник
Скан
Оригинальная запись
6044. КНУРУ СЕМЕН АНДРЕЕВИЧ, 31 г., б. Петроградск. у., Рябовск. в., д. Кясилева, В. Т. 1 стр. корп. б. Петроградск. окр., Ст. ст. 98 и 205в, лиш. св. 3 г., Исп. 2 окт. 923.

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