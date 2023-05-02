Кононов Тимофей Прохоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кононов
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Прохоров
- Дата исполнения приговора
- 07 декабрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3956. КОНОНОВЪ, ТИМОФЕЙ ПРОХОровъ. К. Херсон. у., в. и М. Широкаго. 22 л.; — Елисаветград. О. С., 2 п. 134, 138, 150, 152, 13 и 1 ч. 225 у., по сов. съ приг. У. Чл. сего С. отъ 10 Авг. 906 г., арест. отд. 4 г. Исп. 7 Дек. 906.
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