Соловьев Николай Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соловьев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 334
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87887. СОЛОВЬЕВЪ, НИКОЛАЙ григорьевъ, 45 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. Каинска; — Москов. О. С., 16 Марта 911, 114, 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 26 Апр. 911. | 905 8260 2 ч. 1655 У. | 84 9942 170 М. | 902 77559 2 ч. 1655 У. | 83 65714 169 М. | 98 98955 995 У., по сов. съ приг., напеч. въ 97 г. № 96568. | 96 99319 1655 У. | 79 26792 169 М. | 95 105100 1655 У. | 79 26791 169 М. | 92 95387 170¹М. | 78 56593 172 М. | 88 89083 977 и 1655 У. | 78 41153 169 М. | 85 17431 1655 У.
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