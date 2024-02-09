Сдобнов Митрофан Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сдобнов
- Имя
- Митрофан
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 21 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 529
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26474. СДОБНОВЪ, Митрофанъ Васильевъ. Кр. Богородск. у., Карповск. в., д. Кузяевой (точильщ.), 19 л.; приг. М. С. 4 уч. Богородск. окр., за покуш. на кражу, по 169, 3 п. 171 и 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 1½ м. Исп. 21 Янв. 1887 г.
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