Ганткович Викентий Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ганткович
- Имя
- Викентий
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 06 сентябрь 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 118
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18932. ГАНТКОВИЧЪ (онъ же Станковскій), Викентій Андреевъ. Прусско-подд. (поденщ.), 70 л.; род. въ Пруссіи, жилъ Слупецк. у., гм. Ціонжень, въ д. Борки; приг. М. С. г. Слупцевъ, за укрыв. кражи, по 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на мѣсяцъ. Исп. 6 Сент. 1885 г.
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