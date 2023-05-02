Дудка Яков Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дудка
- Имя
- Яков
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 72494. ДУДКА, ЯКОВЪ СЕРГѢЕВЪ. Л. ос. пр. изъ к. Кіевск. у., Велико-Дмитровск. в., с. Подгорецъ, 24 л.; — Кіевск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 30 Іюня 907. | 905 87308 1655 У. | 903 95817 170¹ М. | 904 58377 100 М. | 903 88922 169 М.
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