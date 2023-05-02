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Осмяловский Степан Францев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осмяловский
Имя
Степан
Отчество
Францев
Дата исполнения приговора
10 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
49403. ОСМЯЛОВСКІЙ, СТЕПАНЪ ФРАНцевъ. Мщ. пос. и гм. Ставишинъ, Калишск. у., 19 л., рд. въ г. Лодзи; — Калишск. О. С., 2 п. 134, 135, 140 и 2 ч. 1455 У., тюр. 3 г. Исп. 10 Мая 905.

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