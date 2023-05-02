Воронин Стефан Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воронин
- Имя
- Стефан
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1482. ВОРОНИН СТЕФАН АНДРЕЕВИЧ, 27 л., Ставропольск г., Александровск, у., с. Султановского. Ставропольск. Губсуд. Ст. ст. 3 ч. 16, 2 ч. 76, лиш. св. 1 г. 8 м. и пор. пр. 5 л. Срок вступл. в закон. силу не указ., осужд. 29/ІѴ—24.
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