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Ильинский Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ильинский
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
23 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
3880. ИЛЬИНСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ, 34 л., Новгородск. у., Бронницк. в., с. Рышева. Новгородск. Губсуд. Ст. ст. 62, 69 ч. 1, 119, лиш. св. 10 л. Исп. 23 марта 923.

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