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Кутеминский Георгий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кутеминский
Имя
Георгий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
7737. КУТЕМИНСКИЙ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 52 л., б. Приморск. обл., Удск. окр. Иркутск. Губсуд. Ст. ст. 1114 ч. 2 и 116, лиш. св. 4 г. Исп. 28 сент. 923.

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