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Павлов Василий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлов
Имя
Василий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
02 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
8186. ПАВЛОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 25 л., Смоленск. у., Любовичск. в., д. Морозовки. Смоленск. Губсуд. Ст. 1 ч. 76. лиш. св. 5 л. 8 м. 1 д. и пор. пр. 5 л. Приг. вступил в закон. силу 2 февр. 924.

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