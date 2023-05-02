Шишаев Григорий Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шишаев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 18 октябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3769. ШИШАЕВ, ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 34 л. Гр. Вольск. у., Донгузск. в. и с.;—Саратовск. ГубРевтриб. Ст. Ст. 106 ч. 1, 107, 108, 109 и 114 ч. 1, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 2 г. Срок исп. не указ. осужд. 18 окт. 922.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.