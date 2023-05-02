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Шишаев Григорий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шишаев
Имя
Григорий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 261
Источник
Скан
Оригинальная запись
3769. ШИШАЕВ, ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 34 л. Гр. Вольск. у., Донгузск. в. и с.;—Саратовск. ГубРевтриб. Ст. Ст. 106 ч. 1, 107, 108, 109 и 114 ч. 1, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 2 г. Срок исп. не указ. осужд. 18 окт. 922.

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