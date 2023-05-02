Строгонов Иван Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Строгонов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 237
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50787. СТРОГОНОВЪ, ИВАНЪ ОСИПОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Сапожков. у., Кутлозо-Борск. в и с., 40 л.; — Москов. О. С. (въ 3 р.), 3 ч. 1633, 2 и 5 п. 1659, 2 и З п. 1659У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 8 Іюня 905. | 96 99780 1655 У. | 87 46445 177 М.
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