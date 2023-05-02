Баранов Николаи Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранов
- Имя
- Николаи
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 24 февраль 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 383
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16369. Баранов Николаи Александров., 20 л., Рыбинского у., Глебовской в., д. Санино. Н. С. 6 р. Рыбинск. у. Ст. 175, л. с. 3½ г. 24 февр. 927.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.