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Язова Ирина Андреевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Язова
Имя
Ирина
Отчество
Андреевна
Дата исполнения приговора
16 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 376
Источник
Скан
Оригинальная запись
13862. Язова Ирина Андреевна, 46 л., Свердловск. окр., д. Ялуни. Н. С. Деж. кам. г. Свердловска. Ст. 180 п. "а", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 16 июля 926.

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