Александров Анатолий Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александров
- Имя
- Анатолий
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 18 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 5
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82. АЛЕКСАНДРОВ, АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 20 л. Гр. г. Колпино; — Н. С. 2 отд. Петергофско-Нарвск. р-на г. Петрограда. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 18 дек. 919.
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